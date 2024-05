Uno dei più noti canali

Nome proprio

Curiosità su: Il canale di Suez (in arabo , Qanat al-Suways) è un alveo artificiale navigabile situato in Egitto, a ovest della penisola del Sinai, tra Porto Said (Bûr Sa'îd) sul mar Mediterraneo e Suez (al-Suways) sul Mar Rosso. Taglia l'omonimo istmo di Suez, permettendo la navigazione diretta dal Mediterraneo all'Oceano Indiano, senza la necessità di circumnavigare l'Africa sull'Oceano Atlantico lungo la rotta del capo di Buona Speranza. Il canale si estende dal capolinea settentrionale di Porto Said al capolinea meridionale di Port Tewfik nella città di Suez. La sua lunghezza è di 193,30 km (120,11 miglia), compresi i canali di accesso settentrionale e meridionale. Nel 2020, più di 18.500 navi hanno attraversato il canale (una media di 51,5 al giorno). Il canale fu inaugurato il 17 novembre 1869 e venne realizzato dal francese Ferdinand de Lesseps su progetto dell'ingegnere italiano di nazionalità austriaca Luigi Negrelli e consiste di due tratte, a nord e a sud dei Laghi amari.

Africa

(toponimo) (geografia) terzo continente per estensione dopo l'Asia e le Americhe, delimitato a nord dal Mar Mediterraneo, a ovest dall'Oceano Atlantico, a sud dall'Oceano Antartico e a est dall'Oceano Indiano. A nord-est è separata dall'Asia dal Canale di Suez L'Africa è anche un grande produttore di cacao

A | fri | ca

Letteralmente "(terra) senza gelo"

africano

