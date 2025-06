Un canale afro-asiatico nei cruciverba: la soluzione è Suez

SUEZ

Perché la soluzione è Suez? SUEZ è un importante canale artificiale che collega il Mar Mediterraneo al Mar Rosso, facilitando il passaggio tra l'Europa e l'Asia. Opera come una via strategica per il traffico marittimo, riducendo notevolmente i tempi di navigazione tra i due continenti. Questo canale rappresenta un punto chiave nelle rotte commerciali internazionali, contribuendo enormemente al commercio globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Collega il Mediterraneo al mar RossoHa dato nome a un canaleIl canale di de LessepsCanale afro-asiaticoImportante canale afro asiaticoImportante canale afro-asiatico

