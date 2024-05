Un tipo insulso e vuoto

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Jean-Honoré Nicolas Fragonard (Grasse, 5 aprile 1732 – Parigi, 22 agosto 1806) è stato un pittore francese, importante esponente del rococò e uno dei maggiori artisti francesi del XVIII secolo. I suoi dipinti sono caratterizzati da un particolare uso della luce e dalla rarefazione di determinate parti, utilizzata come espediente per rendere la leggerezza di alcuni elementi, come i panneggi o le bianche acconciature femminili. Fu un pittore storico, paesaggista e di genere. Si dedicò, con grande eleganza, anche alla pittura di carattere frivolo e malizioso, cosiddetta "erotica".

frivolo m sing





che dimostra scarsa serietà (familiare) che ha poca importanza

Sillabazione

frì | vo | lo

Pronuncia

IPA: /'frivolo/

Etimologia / Derivazione

dal latino frivolus













Sinonimi

effimero, fatuo, futile, leggero,superficiale, vacuo, vano, vuoto, puerile, poco importante, di evasione

mondano, salottiero

volubile, capriccioso,

Contrari

austero, compassato, determinante, grave,importante, profondo, serio









Parole derivate