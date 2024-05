Fa subodorare l inganno

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il fiuto di Sherlock Holmes (, Meitantei Homuzu, lett. "Detective Holmes"), conosciuto nel Regno Unito come Sherlock Hound, è un anime televisivo, adattamento dei racconti e romanzi di Arthur Conan Doyle sulle vicende di Sherlock Holmes, in cui tutti i personaggi hanno l'aspetto di cani antropomorfi, in particolare Sherlock Holmes è un segugio (hound, appunto).

fiuto m sing

atto del fiutare, odore avere una particolare abilità per una attività avere fiuto negli affari

Voce verbale

fiuto

prima persona singolare dell'indicativo presente di fiutare

Sillabazione

fiù | to

Pronuncia

IPA: /'fjuto/

Etimologia / Derivazione

derivazione di fiutare

Sinonimi

(sostantivo) odorato, olfatto

odorato, olfatto ( senso figurato ) intuito, intuizione, sesto senso, istinto, naso, perspicacia, sentore, presentimento, previsione, presagio, acume

intuito, intuizione, sesto senso, istinto, naso, perspicacia, sentore, presentimento, previsione, presagio, acume (prima persona singolare dell'indicativo presente di fiutare) annuso, odoro, sento l’odore

annuso, odoro, sento l’odore ( gergale ) sniffo

sniffo ( per estensione ) riconosco, individuo

riconosco, individuo intuisco, sospetto, sento, prevedo, indovino, avverto, percepisco, capto, subodoro

Parole derivate