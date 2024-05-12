Strapazzare una persona
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Strapazzare una persona' è 'Maltrattare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MALTRATTARE
Perché la soluzione è Maltrattare? Maltrattare una persona significa trattarla con violenza, senza rispetto o cura, infliggendo sofferenza fisica o emotiva. Si manifesta attraverso comportamenti aggressivi, insulti o negligenza che ledono la dignità e il benessere di chi ne è vittima. Questa azione può avvenire in diversi contesti, come famiglia, scuola o lavoro, causando danni duraturi e un senso di impotenza. La brutalità di tali comportamenti evidenzia come il maltrattare rappresenti una forma di violenza ingiustificata e riprovevole.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strapazzare una persona". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Strapazzare una persona nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maltrattare
La definizione "Strapazzare una persona" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strapazzare una persona" conferma che la soluzione 'Maltrattare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Maltrattare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strapazzare una persona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maltrattare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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