sostentarsi mangiando

Verbo

Intransitivo pronominale

Curiosità su: Pèsach o Pesah detta anche Pasqua ebraica, è una festività ebraica che dura otto giorni (sette nel solo Israele) e che ricorda la liberazione del popolo ebraico dall'Egitto e il suo esodo verso la Terra Promessa. Nel Tanakh, il nome di Pesach indica particolarmente la cena rituale celebrata nella notte fra il 14 e il 15 del mese di Nisan in ricordo di quella che aveva preceduto la liberazione dalla schiavitù in Egitto; i successivi sette giorni vengono chiamati Festa dei Pani non lievitati (o Festa dei Pani Azzimi). Questa settimana trae origine da un'antica festa per il raccolto delle prime spighe d'orzo e il loro utilizzo per preparare focacce senza lasciare il tempo necessario per il formarsi di nuovo lievito e così ottenere la fermentazione della nuova farina. La pesach, quindi, segna il principio della primavera ed è anche chiamata Chag haaviv, cioè "festa della primavera". Questo è confermato dal confronto con il versetto di Numeri 28,16: e i versetti di Esodo 12,17-20 Fuori dalla Terra di Israele i giorni degli azzimi sono otto, tranne eccezioni (cfr Calendario ebraico, Diaspora ebraica e Rosh Chodesh): i primi due e gli ultimi due sono giorni di festa (in ebraico Yom Tov).

cibarsi (vai alla coniugazione)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ci | bàr | si

Pronuncia

IPA: /ti'barsi/

Etimologia / Derivazione

vedi cibare

Sinonimi

alimentarsi, mangiare, nutrirsi

(senso figurato) arricchirsi spiritualmente.

Contrari