La definizione e la soluzione di 7 lettere: Apprezzare mangiando. GUSTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Orrori da gustare (Bizarre Foods with Andrew Zimmern) è stato un programma di viaggi e cucina realizzato con stile documentaristico. Era presentato da Andrew Zimmern e trasmesso sui canali Discovery Travel & Living e su DMAX. Orrori da gustare presenta piatti della cucina locale e regionale in giro per il mondo. All'interno di ogni puntata Andrew Zimmern si pone come obiettivo quello di mostrare, principalmente, i piatti più bizzarri, unici e caratteristici della cucina di una determinata città , regione o nazione del mondo spesso mostrando anche come il cibo viene catturato, cucinato e servito. Il format nasce inizialmente da un ...

gustare (vai alla coniugazione)

sentire il sapore (senso figurato) provare godimento

Intransitivo

gustare (vai alla coniugazione)

riuscire beneaccetto

Sillabazione

gu | stà | re

Pronuncia

IPA: /gus'tare/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino gustare, infinito presente attivo di gusto, a sua volta derivazione di gustus

Sinonimi

assaggiare, provare, degustare, mangiare, mangiucchiare, assaporare, centellinare

gradire, apprezzare, godere, capire, comprendere, intendere

( senso figurato ) provare, provare godimento

provare, provare godimento piacere, andare a genio, garbare

Contrari

abbuffarsi, rimpinzarsi

(senso figurato) disprezzare, odiare, detestare

Parole derivate

guastatore, pregustare

Termini correlati