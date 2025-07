Una chiusura per negozi nei cruciverba: la soluzione è Serranda

SERRANDA

Curiosità e Significato di Serranda

Non fermarti alla soluzione! Conosci Serranda più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Serranda.

Perché la soluzione è Serranda? Una serranda è un elemento che si usa per chiudere e proteggere le finestre o le porte dei negozi, spesso in modo rapido e pratico. Può essere di metallo o plastica e si abbassa o si solleva facilmente, garantendo sicurezza e isolamento. È un'ottima soluzione per tutelare l’attività durante i periodi di chiusura, mantenendo tutto al riparo da sguardi indiscreti o furti.

Come si scrive la soluzione Serranda

S Savona

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E D E O N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOCENTE" DOCENTE

