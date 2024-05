Rito per essere ammesso in un gruppo

Sostantivo

Curiosità su: Un rito di iniziazione è un complesso di uno o più riti di natura culturale e religiosa che permettono al partecipante «l'uscita da uno status in funzione dell'entrata in uno status diverso, talora in modo radicale, dal precedente». In senso ristretto costituisce la possibilità di accedere al nucleo più intimo e nascosto di una dottrina o di una cerchia esoterica (dal greco esóteros, «interiore»), andando oltre il suo rivestimento esteriore (exoteros, essoterico), consentendo di diventare un «adepto», cioè un aderente ad un nuovo modo di vedere o di pensare, tramite una sorta di rinascita.

iniziazione ( approfondimento) f sing (pl.: iniziazioni)

(non conmuna) l'incominciare (storia) , (sociologia) , (antropologia) preparazione di un individuo all'ingresso in un determinato gruppo sociale (religione) , (storia) come nella religione ebraica, così in quella cristiana ed altre, è il "processo" con cui gli uomini e le donne vengono a raggiungere livelli spirituali superiori oppure un miglioramento interiore iniziazione sacerdotale

Sillabazione

i | ni | zia | zió | ne

Pronuncia

IPA: /initsja'tsjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo initiatio

Sinonimi

(a un culto, una società segreta) consacrazione, affiliazione

consacrazione, affiliazione (per estensione) (a un’arte, un’attività, eccetera) introduzione, avviamento, istradamento

Contrari

(da un culto, da una società segreta) allontanamento, esclusione, espulsione

Parole derivate

iniziatico

Termini correlati

mistagogia, cerimonia