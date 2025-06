Costituiscono un gruppo di cristiani di rito bizantino nei cruciverba: la soluzione è Melchiti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Costituiscono un gruppo di cristiani di rito bizantino' è 'Melchiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MELCHITI

Curiosità e Significato di Melchiti

Perché la soluzione è Melchiti? I Melchiti sono un gruppo di cristiani di rito bizantino, appartenenti a una comunità religiosa con tradizioni liturgiche proprie. Originari del Medio Oriente, praticano una forma di cristianesimo che si distingue per usanze e celebrazioni specifiche. La loro identità si radica in antiche divisioni storiche e culturali, mantenendo viva una ricca eredità spirituale che arricchisce la diversità ecclesiastica mondiale.

Come si scrive la soluzione Melchiti

M Milano

E Empoli

L Livorno

C Como

H Hotel

I Imola

T Torino

I Imola

