rilevanti consistenti

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Il Cartello di Cali (in spagnolo: Cartel de Cali) fu un cartello dedito al traffico di stupefacenti del sud della Colombia, intorno alla città di Cali. Nel periodo della sua attività, tra gli anni 1977 e 1998, ha avuto una grande influenza in ambiente politico iniettando ingenti quantità di denaro soprattutto nel partito liberale e, in misura minore, nel partito conservatore.

ingenti m e f

plurale di ingente

Sillabazione

in | gèn | ti

Etimologia / Derivazione

vedi ingente

Sinonimi

enormi, immensi, smisurati, sterminati, grossi, importanti, notevoli, considerevoli, rispettabili, sostanziosi, sensibili, ragguardevoli, copiosi, cospicui, congrui

Contrari