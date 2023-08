Ingenti consistenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ingenti consistenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COSPICUI

Significato/Curiosita : Ingenti consistenti

Guardasigilli di filippo il bello, per permettere al re di impossessarsi degli ingenti averi appartenenti all'ordine del tempio e per sanare l'enorme debito contratto... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. cospicua (in maltese bormla, in italiano storico anche burmola) è una città di malta...