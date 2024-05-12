Possono salvare dai gol

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Possono salvare dai gol' è 'Pali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALI

Perché la soluzione è Pali? I pali sono elementi fondamentali nel calcio, posizionati ai lati della porta per proteggerla e definire l'area di porta. La loro funzione principale è quella di impedire che la palla entri in rete, contribuendo così a salvare i gol. Sono strutture robuste e resistenti, spesso in metallo o legno, che sostengono la rete e delimitano l'area di gioco. La presenza dei pali garantisce sicurezza e regolarità nel svolgimento della partita, rappresentando un elemento insostituibile nel campo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Possono salvare dai gol". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Possono salvare dai gol nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pali

La definizione "Possono salvare dai gol" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Possono salvare dai gol" conferma che la soluzione 'Pali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pali

P Padova A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Possono salvare dai gol" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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