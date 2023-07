Possono salvare dal gol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono salvare dal gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PALI

Significato/Curiosità : Possono salvare dal gol

"Il ruolo degli estremi difensori nel calcio è cruciale, poiché possono letteralmente salvare la propria squadra dal subire gol o colpire i pali della porta. Essi sono l'ultima linea di difesa, responsabili di parare i tiri avversari e di proteggere la propria porta con agilità e riflessi fulminei. Grazie alle loro capacità atletiche e abilità tattiche, possono compiere parate spettacolari, intercettare cross pericolosi e respingere calci d'angolo minacciosi. L'abilità di un portiere può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta, e spesso vengono considerati gli eroi delle partite, capaci di influenzare il risultato finale con le loro prestazioni straordinarie."

