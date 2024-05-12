Un piccolo aereo
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un piccolo aereo' è 'Monoelica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MONOELICA
Perchè la soluzione è Monoelica? Un piccolo aereo monoelica si distingue per il suo motore singolo e dimensioni compatte. È ideale per voli brevi e voli di piacere, offrendo un'esperienza di volo intima e diretta. La sua struttura leggera permette manovre agili e un'ottima visibilità durante il viaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un piccolo aereo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Monoelica
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un piccolo aereo
- Risposta: MONOELICA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Monoelica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un piccolo aereo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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