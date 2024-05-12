Un piccolo aereo

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un piccolo aereo' è 'Monoelica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONOELICA

Perchè la soluzione è Monoelica? Un piccolo aereo monoelica si distingue per il suo motore singolo e dimensioni compatte. È ideale per voli brevi e voli di piacere, offrendo un'esperienza di volo intima e diretta. La sua struttura leggera permette manovre agili e un'ottima visibilità durante il viaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un piccolo aereo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Monoelica

Per risolvere la definizione "Un piccolo aereo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Monoelica'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un piccolo aereo
  • Risposta: MONOELICA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
N Napoli
O Otranto
E Empoli
L Livorno
I Imola
C Como
A Ancona

La soluzione 'Monoelica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un piccolo aereo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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