Perde facilmente a calma

Aggettivo

Curiosità su: La sindrome dell'intestino irritabile o sindrome del colon irritabile (SII o IBS dall'inglese irritable bowel syndrome) è un disturbo intestinale caratterizzato da dolore addominale associato o meno a cambiamenti dell'alvo (in senso stitico o in senso diarroico) che migliora con la defecazione o che è associato a cambiamento nella frequenza dell'evacuazione o a cambiamento nella forma delle feci. Spesso in passato, e ancora oggi da alcuni pazienti, era conosciuta con il nome di colite spastica.

irritabile m e f (pl.: irritabili)

che si irrita facilmente per cause e/o concause (medicina) soggetto a infiammazione

Sillabazione

ir | ri | tà | bi | le

Pronuncia

IPA: /irri'tabile/

Etimologia / Derivazione

derivato di irritare

Parole derivate

irritabilità

Termini correlati