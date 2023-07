Perde facilmente le staffe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perde facilmente le staffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IROSO

Significato/Curiosità : Perde facilmente le staffe

Una persona che perde facilmente le staffe o è irosa è caratterizzata da una tendenza ad arrabbiarsi o ad infuriarsi rapidamente. Questa emotività può manifestarsi in reazioni esagerate a situazioni stressanti o frustranti, portando a un'espressione intensa di rabbia o ira. Questo tipo di comportamento può essere dannoso per le relazioni interpersonali, poiché può causare tensioni e conflitti con gli altri. Gestire l'ira e le emozioni in modo sano è importante per mantenere rapporti positivi e per il proprio benessere mentale e fisico. L'apprendimento di tecniche di gestione dell'ira e la pratica della calma e dell'emotività possono aiutare a ridurre la frequenza e l'intensità delle reazioni irate.

