I nitriti degli asini

Home / Soluzioni Cruciverba / I nitriti degli asini

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I nitriti degli asini' è 'Ragli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAGLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I nitriti degli asini" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I nitriti degli asini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ragli? I richiami che gli animali emettono sono suoni distintivi utilizzati per comunicare emozioni o richieste. Quando un asino si sente inquieto o desidera attirare l’attenzione, può emettere un suono acuto e prolungato. Questi richiami, spesso chiamati anche “ragli”, servono a mantenere il contatto con il branco o a segnalare la presenza di un pericolo. La loro intensità e frequenza variano in base alla situazione e alle esigenze dell’animale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I nitriti degli asini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ragli

La soluzione associata alla definizione "I nitriti degli asini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I nitriti degli asini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ragli:

R Roma A Ancona G Genova L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I nitriti degli asini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le voci dei somariSono meno... nobili dei nitritiVoci asinineLe selle degli asiniSono dei veri asiniI richiami emessi dagli asiniLa sella degli asiniAsini