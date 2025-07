Le voci dei somari nei cruciverba: la soluzione è Ragli

RAGLI

Curiosità e Significato di Ragli

Perché la soluzione è Ragli? Ragli indica il verso stridulo e rumoroso emesso dagli asini, chiamati anche somari. È un richiamo naturale che serve a comunicare o attirare l'attenzione. Il termine richiama le voci caratteristiche di questi animali, spesso udibili anche da lontano. In modo figurato, si può usare per descrivere suoni fastidiosi o insistenti, come quelli che si sentono nelle storie o nelle espressioni popolari.

Come si scrive la soluzione Ragli

R Roma

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

