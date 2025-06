Sono dei veri asini nei cruciverba: la soluzione è Somari

SOMARI

Curiosità e Significato di "Somari"

Perché la soluzione è Somari? SOMARI è un termine che indica persone poco intelligenti o maldestre, spesso usato in modo scherzoso. Deriva dalla parola somaro, che si riferisce a un asino, simbolo di poca astuzia o capacità. Utilizzato in modo colloquiale, sottolinea qualcuno che combina pasticci o non riesce a capire facilmente. Insomma, un modo colorito per definire chi ha qualche difficoltà in più.

Come si scrive la soluzione Somari

S Savona

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N A O O C I P N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PINNACOLO" PINNACOLO

