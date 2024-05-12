Molti le prendono in agosto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Molti le prendono in agosto' è 'Ferie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molti le prendono in agosto" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molti le prendono in agosto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ferie? Le persone spesso scelgono di prendersi un periodo di riposo durante il mese di agosto, un momento in cui molte attività si fermano e le città si svuotano. Durante questo periodo, si usufruisce di un periodo di inattività dal lavoro o dagli studi, permettendo di rilassarsi e ricaricare le energie. Questo periodo di pausa è comunemente noto come ferie, un momento atteso per godere del tempo libero e delle vacanze. La tradizione di riposarsi in agosto è molto radicata in diverse culture.

Quando la definizione "Molti le prendono in agosto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molti le prendono in agosto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ferie:

F Firenze E Empoli R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molti le prendono in agosto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

