In matematica c è quella pitagorica
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SOLUZIONE: TERNA
Perchè la soluzione è Terna? Una terna è un insieme di tre numeri che, messi insieme, soddisfano il teorema di Pitagora. Spesso si usano per trovare lati di triangoli rettangoli, evidenziando relazioni tra numeri interi. Sono utili per risolvere problemi geometrici e comprendere le proporzioni tra i lati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
In matematica c è quella pitagorica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Terna
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: In matematica c è quella pitagorica
- Risposta: TERNA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Terna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In matematica c è quella pitagorica". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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