In matematica c è quella pitagorica

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'In matematica c è quella pitagorica' è 'Terna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERNA

Perchè la soluzione è Terna? Una terna è un insieme di tre numeri che, messi insieme, soddisfano il teorema di Pitagora. Spesso si usano per trovare lati di triangoli rettangoli, evidenziando relazioni tra numeri interi. Sono utili per risolvere problemi geometrici e comprendere le proporzioni tra i lati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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In matematica c è quella pitagorica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Terna

Quando la definizione "In matematica c è quella pitagorica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Terna'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: In matematica c è quella pitagorica
  • Risposta: TERNA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: T____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

T Torino
E Empoli
R Roma
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Terna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In matematica c è quella pitagorica". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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