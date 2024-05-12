Malattia contagiosa infantile

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Malattia contagiosa infantile' è 'Morbillo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORBILLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Malattia contagiosa infantile" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Malattia contagiosa infantile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Morbillo? Il morbillo è una malattia molto contagiosa che colpisce principalmente i bambini. Si trasmette facilmente attraverso le vie respiratorie e può causare febbre, eruzioni cutanee e altri sintomi. È importante proteggere i più piccoli con la vaccinazione per prevenire la diffusione di questa infezione. La malattia può essere grave, ma con le adeguate misure di prevenzione si riducono notevolmente i rischi.

Quando la definizione "Malattia contagiosa infantile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Malattia contagiosa infantile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Morbillo:

M Milano O Otranto R Roma B Bologna I Imola L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Malattia contagiosa infantile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

