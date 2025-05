Malattia esantematica simile alla scarlattina nei cruciverba: la soluzione è Morbillo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Malattia esantematica simile alla scarlattina' è 'Morbillo'.

MORBILLO

Curiosità e Significato di "Morbillo"

Approfondisci la parola di 8 lettere Morbillo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il morbillo è una malattia esantematica acuta causata dal virus omonimo, caratterizzata da febbre alta, eruzione cutanea rossa e sintomi respiratori. È altamente contagioso e si diffonde tramite le goccioline di saliva. La sua eruzione cutanea ricorda quella della scarlattina, ma le cause e le caratteristiche cliniche differiscono.

Come si scrive la soluzione: Morbillo

Non riesci a risolvere la definizione "Malattia esantematica simile alla scarlattina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

R Roma

B Bologna

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

