Trasmettere a qualcuno una malattia contagiosa nei cruciverba: la soluzione è Infettare

Home / Soluzioni Cruciverba / Trasmettere a qualcuno una malattia contagiosa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Trasmettere a qualcuno una malattia contagiosa' è 'Infettare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INFETTARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Infettare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Infettare.

Perché la soluzione è Infettare? Infettare significa trasmettere a qualcuno una malattia contagiosa, facendo sì che questa si diffonda da una persona all'altra. È un termine usato in medicina e nella vita quotidiana per indicare il processo di diffusione di agenti patogeni come batteri o virus. Conoscere questo termine aiuta a comprendere meglio come si diffondono le malattie e l'importanza delle misure di prevenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Malattia contagiosa infantileTrasmettere una malattiaMalattia infettiva oggi debellataMalattia dei cereali causata da un fungoMalattia che arrossa la pelle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Trasmettere a qualcuno una malattia contagiosa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

G B R E L G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BLOGGER" BLOGGER

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.