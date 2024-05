Impasti di sostanze imbevute di un liquido

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Paul Frederic Simon (Newark, 13 ottobre 1941) è un cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha raggiunto il successo, insieme ad Art Garfunkel, come membro dello storico duo Simon & Garfunkel, di cui è stato il principale compositore, ma è ricordato anche per i suoi album solisti intrisi di world music, in particolare africana e brasiliana. Dal 30 maggio 1992 è sposato con la cantante folk Edie Brickell. Ha quattro figli, il primo dei quali, Harper Simon (avuto dalla prima moglie Peggy), è un chitarrista. Nel 2002, Simon ha ricevuto i Kennedy Center Honors.

intrisi m plur

maschile plurale di intriso

Sostantivo, forma flessa

intrisi m

plurale di intriso

Voce verbale

intrisi

prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di intridere participio passato maschile plurale di intridere

Sillabazione

in | trì | si

Etimologia / Derivazione

(aggettivo, sostantivo) vedi intriso

(voce verbale) vedi intridere

Sinonimi

bagnati, fradici, permeati, inzuppati, zuppi, imbevuti, impregnati, gocciolanti, grondanti, saturi

( per estensione ) impiastricciati, impiastrati; impregnati, madidi

impiastricciati, impiastrati; impregnati, madidi (senso figurato) pieni

Contrari