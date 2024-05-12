Ferita larga e profonda

Home / Soluzioni Cruciverba / Ferita larga e profonda

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ferita larga e profonda' è 'Squarcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SQUARCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ferita larga e profonda" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ferita larga e profonda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Squarcio? Uno squarcio si configura come una ferita ampia e profonda che si apre sulla superficie di un oggetto o di una superficie. Questa apertura, spesso causata da un taglio o da un impatto violento, si distingue per la sua estensione significativa e per la profondità che lascia. Lo squarcio può essere il risultato di incidenti o di atti intenzionali e necessita di attenzione particolare per il trattamento o la riparazione. La sua presenza evidenzia un danno notevole e visibile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ferita larga e profonda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Squarcio

In presenza della definizione "Ferita larga e profonda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ferita larga e profonda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Squarcio:

S Savona Q Quarto U Udine A Ancona R Roma C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ferita larga e profonda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Profonda lacerazioneUna ferita larga e profondaPuò rimanere dopo una ferita profondaLa dimostrazione che c è stata una feritaMolto profondaPermeata di profonda spiritualità