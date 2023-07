Può rimanere dopo una ferita profonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può rimanere dopo una ferita profonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CICATRICE

Significato/Curiosita : Puo rimanere dopo una ferita profonda

Citazioni sulle ferite wikizionario contiene il lemma di dizionario «ferita» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulle ferita ferita, in treccani... Cicatrizzazione si possono presentare alterazioni: per eccesso (cicatrice ipertrofica) o per difetto (cicatrice atrofica). alcune sono come delle piastrine gialle...