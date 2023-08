Raccolgono attività e passività di un impresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccolgono attività e passività di un impresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INVENTARI

Significato/Curiosita : Raccolgono attivita e passivita di un impresa

Si precisava: «i beni patrimoniali e le altre attività e passività del comune di montecelio passano al comune di guidonia montecelio» così, in pratica... Contenuto: inventari analitici inventari sintetici origine dei dati: inventari contabili inventari di fatto o extracontabili proprietà dei beni: inventario dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

