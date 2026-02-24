I colleghi di età più avanzata

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I colleghi di età più avanzata" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I colleghi di età più avanzata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Decani? I decani sono professionisti con molti anni di esperienza alle spalle, spesso rispettati e considerati punto di riferimento all’interno di un gruppo di lavoro. La loro presenza contribuisce a mantenere un equilibrio tra innovazione e tradizione, offrendo consigli preziosi e orientamenti basati sulla lunga pratica. La loro saggezza e conoscenza consolidata aiutano a guidare le nuove generazioni, favorendo un clima di collaborazione e rispetto reciproco. La loro presenza arricchisce ogni ambiente professionale, creando un legame tra passato e presente.

Per risolvere la definizione "I colleghi di età più avanzata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I colleghi di età più avanzata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I colleghi di età più avanzata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

