Lo erano le antiche città di Reate e Amiternum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo erano le antiche città di Reate e Amiternum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SABINE

Significato/Curiosita : Lo erano le antiche citta di reate e amiternum

Pianura di reate e amiternum furono confiscati e distribuiti ai romani; alla popolazione sabina fu offerta la cittadinanza romana senza diritto di voto,... sabine potrebbe riferirsi a: sabine – asteroide sabine – cratere lunare intitolato all'astronomo ed esploratore irlandese edward sabine le sabine –... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

