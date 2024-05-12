In economia un bene primario come il petrolio

Home / Soluzioni Cruciverba / In economia un bene primario come il petrolio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In economia un bene primario come il petrolio' è 'Commodity'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMMODITY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In economia un bene primario come il petrolio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In economia un bene primario come il petrolio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Commodity? Una commodity rappresenta una risorsa naturale fondamentale, come il petrolio, che viene estratta e commercializzata su larga scala. Questi beni sono caratterizzati dalla loro uniformità e dalla possibilità di essere scambiati senza differenze tra i diversi fornitori. La loro importanza si manifesta nel mercato globale, dove influenzano i prezzi e le economie di molti paesi. La loro disponibilità e domanda determinano spesso le dinamiche economiche mondiali, rendendo le commodity elementi chiave del commercio internazionale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

In economia un bene primario come il petrolio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Commodity

La soluzione associata alla definizione "In economia un bene primario come il petrolio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In economia un bene primario come il petrolio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Commodity:

C Como O Otranto M Milano M Milano O Otranto D Domodossola I Imola T Torino Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In economia un bene primario come il petrolio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: In economia quello di un bene è dato dal prezzoSe la passano beneUno che non vuole mai vedere il bene in nienteNon percepiscono bene i coloriSe è spedito si va bene