Donna che viveva nell harem

Curiosità su: Un'odalisca era una schiava vergine, che poteva poi divenire concubina o sposa nei serragli dell'Impero ottomano. La maggior parte di loro era parte degli harem dei sultani turchi.

Odalisca, termine con cui si indicavano in Turchia la cameriere che servivano ai tavoli. A seguito dell'importazione del termine in Europa, il significato veniva esteso anche alle concubine in Turchia, per o. può indicare una donna attraente e giovane.