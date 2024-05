Nell architettura classica è la statua di donna usata come colonna o pilastro

Significato della soluzione per: Nell architettura classica e la statua di donna usata come colonna o pilastro

Sostantivo

La cariatide è una scultura utilizzata come colonna (ma anche lesena o parasta), che rappresenta una figura femminile. Le figure maschili con la stessa funzione prendono invece il nome di telamone o atlante. Nel caso la figura femminile porti sul capo una cesta è detta anche canèfora.

cariatide ( approfondimento) f sing (pl.: cariatidi)

(arte) (architettura) elemento architettonico che rappresenta una figura di donna generalmente ben eretta e impettita, scolpita nell'atto di sostenere sul capo architravi, logge, balconi, mensole, cornicioni, ecc. e avente una effettiva funzione portante in luogo di colonne e paraste o decorativa in luogo di lesene; detta anche canefora (l'equivalente maschile è l'atlante o il telamone), conobbe vasta diffusione in epoca greco-ellenistica e romana, per continuare ad essere utilizzata nell'arte romanica, rinascimentale, barocca e nel neoclassicismo (scherzoso) retrogrado (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) detto specialmente di persone anziane, chi si erge a sostenitore o rappresentante di idee retrograde e istituzioni che furono retaggio di un passato ormai superato senza rimpianto; passatista (raro) (senso figurato) persona che, generalmente in società, si mostra taciturna, apatica, immobile (senso figurato) donna vecchia

Sillabazione

ca | rià | ti | de

Pronuncia

IPA: /ka'rjatide/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino caryatis che deriva dal greco at cioè "donna della Caria" (aa, regione storica dell'Anatolia)" perché, a sentire la versione tradizionale e di Vitruvio, come punizione ai Cari per aver appoggiato i Persiani, i Greci avrebbero rese schiave le loro donne, che sarebbero poi state ritratte dagli scultori per immortalarle nell'atto di portare un gravame enorme a significanza del tradimento perpetrato

Sinonimi

( architettura ) canefora

canefora ( per estensione ) atlante, telamone

atlante, telamone ( scherzoso ) (di persona) statua, mummia; fossile

statua, mummia; fossile (senso figurato) (riferito a persona) retrogrado, passatista

Proverbi e modi di dire

fare da cariatide: non muoversi senza essere coinvolto in ciò che succede attorno