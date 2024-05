È contenuta nelle foglie del tabacco

Sostantivo

Curiosità su: La nicotina è un composto organico, un alcaloide parasimpaticomimetico tossico (30–60 mg=0,5-1,0 mg/kg possono essere fatali per l'uomo) che agisce come un agonista per il recettore nicotinico dell'acetilcolina; è presente nella pianta del tabacco e in altre solanacee, ed è biologicamente connesso alla difesa del vegetale dagli organismi erbivori. Sebbene si trovi in tutte le parti delle piante, è particolarmente concentrata nelle foglie, di cui, nel tabacco, costituisce circa lo 0,3 - 5% del peso secco. La sua biosintesi viene effettuata nelle radici ed essa viene poi accumulata nelle foglie. Oltre che nella pianta del tabacco, la nicotina è presente in quantità minori in altri membri della famiglia delle solanacee, che includono il pomodoro, la patata, la melanzana e il peperone. Allo stato puro è liquida e incolore, mentre, se esposta all'aria, imbrunisce; essa è in parte causa dell'odore del tabacco.

nicotina ( approfondimento) f inv

(chimica) alcaloide estratto dalle foglie del tabacco, che aumenta la frequenza del battito cardiaco e diminuisce la tensione nervosa, procurando dipendenza

Sillabazione

ni | co | tì | na

Pronuncia

IPA: /niko'tina/

Etimologia / Derivazione

dal nome del diplomatico francese Jean Nicot (1530-1600), che portò in Francia il tabacco

Parole derivate