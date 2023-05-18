Le pastorali dei vescovi

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le pastorali dei vescovi' è 'Visite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VISITE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le pastorali dei vescovi
  • Risposta: VISITE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VSE
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Visite? Le pastorali dei vescovi sono incontri dedicati a rafforzare il rapporto tra il clero e i fedeli, condividendo progetti e valori della comunità. Durante queste occasioni, si svolgono visite che portano vicinanza e sostegno, creando un legame più profondo tra il territorio e la Chiesa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le pastorali dei vescovi: risposta da 6 lettere

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