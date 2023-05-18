Le pastorali dei vescovi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le pastorali dei vescovi' è 'Visite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le pastorali dei vescovi
- Risposta: VISITE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VSE
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Visite? Le pastorali dei vescovi sono incontri dedicati a rafforzare il rapporto tra il clero e i fedeli, condividendo progetti e valori della comunità. Durante queste occasioni, si svolgono visite che portano vicinanza e sostegno, creando un legame più profondo tra il territorio e la Chiesa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le pastorali dei vescovi: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Le pastorali dei vescovi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Visite. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.