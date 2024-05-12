Li assegna il capo del Governo

SOLUZIONE: MINISTERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li assegna il capo del Governo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li assegna il capo del Governo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ministeri? I ministeri rappresentano le strutture amministrative fondamentali di uno Stato, incaricate di gestire settori specifici come l’economia, la salute o l’istruzione. La loro direzione è affidata a un ministro, scelto dal capo del Governo, che ne assume la responsabilità e coordina le attività. Questi organismi sono essenziali per attuare le politiche pubbliche e garantire il buon funzionamento del sistema amministrativo. La presenza di ministeri permette di organizzare e suddividere le competenze all’interno dello Stato.

Se la definizione "Li assegna il capo del Governo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li assegna il capo del Governo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ministeri:

M Milano I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li assegna il capo del Governo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

