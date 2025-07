Lo assegna l elettore nei cruciverba: la soluzione è Voto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo assegna l elettore' è 'Voto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOTO

Curiosità e Significato di Voto

Vuoi sapere di più su Voto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Voto.

Perché la soluzione è Voto? Voto è l'atto con cui un elettore esprime la propria preferenza in un'elezione o consultazione. È il modo per partecipare attivamente alla scelta dei rappresentanti o delle decisioni pubbliche, esercitando il diritto di influenzare il futuro della società. Un gesto fondamentale per la democrazia, che permette a ciascuno di contribuire al cambiamento.

Come si scrive la soluzione Voto

Hai davanti la definizione "Lo assegna l elettore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

O Otranto

T Torino

O Otranto

