Andare di gran carriera

Verbo

Intransitivo

Curiosità su: Il greyhound è una razza canina appartenente al gruppo dei levrieri; è quindi un cane da caccia a vista. È il cane più veloce delle razze esistenti, e se ben allenato può raggiungere i 63 km/h come velocità media in gara (457 metri con partenza da fermo), e i 72 km/h come massima velocità nei rettilinei. Viene infatti utilizzato soprattutto nei cinodromi, in gare di racing o di coursing. È un ottimo cane da compagnia, molto affezionato al padrone. Non richiede più moto di quanto ne richieda qualunque cane di taglia media, anche se gradisce galoppare in libertà.

galoppare (vai alla coniugazione)

andare al galoppo (senso figurato) correre in modo affannoso

Sillabazione

ga | lop | pà | re

Pronuncia

IPA: /galop'pare/

Etimologia / Derivazione

deriva dal dal francese galoper

Sinonimi

cavalcare, andare di galoppo, andare di buon passo

(senso figurato) correre, filare, sgobbare, volare, affannarsi, darsi da fare

Contrari

andare al passom, trottare, trotterellare, andar piano, rallentare

fermarsi

(senso figurato) oziare, poltrire

Parole derivate

galoppamento, galoppo, galoppatoio

Varianti