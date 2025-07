Un verbo del cavallo nei cruciverba: la soluzione è Galoppare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un verbo del cavallo' è 'Galoppare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALOPPARE

Curiosità e Significato di Galoppare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Galoppare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Galoppare? Galoppare significa muoversi a grandi falcate, tipico del cavallo quando corre veloce e con energia. È un termine che esprime dinamicità, libertà e velocità, spesso associato all'idea di spostarsi in modo rapido e deciso. Il verbo richiama l'immagine di un cavallo in piena corsa, simbolo di vitalità e spontaneità nel mondo equestre. Un modo per descrivere un movimento rapido e deciso, proprio come il battito del cuore di chi si mette in cammino.

Come si scrive la soluzione Galoppare

Stai cercando la risposta alla definizione "Un verbo del cavallo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

L Livorno

O Otranto

P Padova

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

