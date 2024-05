amministratore parsimonioso

Aggettivo

economo m sing





che non sperpera, parco

Sostantivo

economo m





(professione) (diritto) (economia) chi rileva e redige le entrate di un ente (per estensione) chi gestisce in modo oculato e parsimonioso il proprio patrimonio

Sillabazione

e | cò | no | mo

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo oeconomus, che deriva dal greco µ oikonómos, composto di oikos ossia casa e di nomos legge, norma; letteralmente chi si occupa di affari di casa

Sinonimi

chierico o funzionario che amministra i beni di una comunità

(commercio) (finanza) amministratore, curatore

chi gestisce il proprio patrimonio

parsimonioso, risparmiatore

Contrari

chi gestisce il proprio patrimonio

dissipatore, scialacquatore

Parole derivate

subeconomo

Termini correlati