La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Amministratore

Sostantivo

Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. è una società per azioni italiana nata nel 1999, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale è attribuito l'incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. La Società svolge i propri compiti in conformità con gli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è assoggettata al controllo della Corte dei Conti.

gestore

(professione) (diritto) (economia) chi gestisce un'impresa, anche di proprietà altrui

Sillabazione

ge | stó | re

Etimologia / Derivazione

dal latino gestor a sua volta da gerere, "condurre, amministrare"

Sinonimi

amministratore, conduttore, responsabile, direttore, curatore, gerente, intendente

Contrari