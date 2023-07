Nato a Neunkirchen il 29 settembre 1958 è l amministratore delegato e team principal della Williams - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nato a Neunkirchen il 29 settembre 1958 è l amministratore delegato e team principal della Williams. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : JOST CAPITO

Significato/Curiosita : Nato a neunkirchen il 29 settembre 1958 e l amministratore delegato e team principal della williams

jost capito (neunkirchen, 29 settembre 1958) è un dirigente sportivo tedesco che è stato impiegato in ruoli dirigenziali nei reparti sportivi di varie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

