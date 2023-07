La stella a noi più vicina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stella a noi più vicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOLE

Significato/Curiosita : La stella a noi piu vicina

Quella di canopo, che fino a 90 000 anni fa era la stella più brillante del cielo. l'attuale stella più vicina a noi è a centauri, la quale continuerà ad avvicinarsi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sole (disambigua). il sole (dal latino: sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

