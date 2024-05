La verde età

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il Fronte della Gioventù (FdG) è stata l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale. Nacque nel settembre 1971 dalla fusione dell'organizzazione studentesca Giovane Italia con il Raggruppamento giovanile studenti e lavoratori del MSI. Sebbene ufficialmente correlata con il MSI, il Fronte della Gioventù costituì un laboratorio politico autonomo con un dibattito interno sempre molto acceso; testimonianza di ciò furono le numerose volte in cui fu criticata la linea politica del Movimento Sociale Italiano. I suoi iscritti inoltre non erano automaticamente iscritti anche al partito. L'orientamento politico del FdG è stato definito post-fascista o di estrema destra, mentre lo stesso si autodefiniva "nazional rivoluzionario". Da altri è stato considerato neofascista. All'indomani della nascita di Alleanza Nazionale con il congresso di Fiuggi del 1995, si trasformò pochi mesi dopo in Azione Giovani.

gioventù f inv

(sociologia) (psicologia) (antropologia) (fisiologia) parte della vita umana che si situa tra l'adolescenza e l'età matura la gioventù dura poco l'insieme generalizzato o collettivo dei giovani nel nostro paese c'è una bella gioventù

Sillabazione

gio | ven | tù

Pronuncia

IPA: /doven'tu/

Etimologia / Derivazione

dal latino iuventus, derivato da iuvenis cioè "giovane", significa perciò "periodo in cui si è giovani"

Citazione

Sinonimi

giovinezza, adolescenza

giovani, nuova generazione

(senso figurato) nuove leve

Contrari

maturità, vecchiaia, anzianità, senilità, vecchiezza

vecchi, anziani

Termini correlati

rigoglio, freschezza

Varianti

(antico) (poetico) gioventude, gioventute, (raro) gioventudine

