Inglese in età verde

Blossom - Le avventure di una teenager è una sitcom comica trasmessa per la prima volta dal 1990 al 1995 sulla NBC. La serie aveva come protagonista l'attrice Mayim Bialik nel ruolo di Blossom Russo, un'adolescente che viveva col padre e i due fratelli. La serie è stata creata da Don Reo. In Italia è stata trasmessa da Rai 2 dal 2 ottobre 1994 al 17 novembre 1997.

teenager m inv

adolescente o giovane di età compresa tra i 13 e i 19 anni

Sillabazione

Etimologia / Derivazione

formato dall'inglese -teen, parte finale dei numeri che vanno dal 13 a 19 ed ager cioè "che è nell’età di"

Sinonimi

adolescente, giovane, ragazzo, ragazzino

Contrari

uomo, vecchio

(gergale) matusa

Parole derivate

teenageriale, teenagerismo

