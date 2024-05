Uomo di valore

Sostantivo

Curiosità su: Un eroe o un'eroina è una persona reale o un personaggio immaginario protagonista che, di fronte al pericolo, combatte le avversità attraverso imprese di ingegno, coraggio o forza fisica che possono comportare il consapevole sacrificio di sé stesso, allo scopo di proteggere il bene altrui o comune. Come altri termini precedentemente specifici, l'eroe è spesso usato per riferirsi a qualsiasi genere, sebbene l'eroina si riferisca solo alle donne. Il tipo di eroe originale dell'epica classica faceva queste cose per amore della gloria e dell'onore. Gli eroi postclassici e moderni, d'altra parte, compiono grandi azioni o atti disinteressati per il bene comune invece del classico obiettivo di ricchezza, orgoglio e fama. Il contrario dell'eroe è il cattivo. Nella letteratura classica, l'eroe è il personaggio principale o venerato nella poesia epica eroica celebrata attraverso antiche leggende di un popolo, che spesso lotta per la conquista militare e vive secondo un codice d'onore personale continuamente imperfetto.

eroe ( approfondimento) m sing





(mitologia) nel mito classico, semidio o uomo dotato di virtù eccezionali e autore di gesta leggendarie gli eroi omerici (per estensione) chi dà prova di grande coraggio militare o civile, anche accettando "sacrifici" o andando incontro a pericoli senza un apparente "obbligo" personale morire da eroe

"Ah, secondo te non è un eroe ! ...intanto ha salvato la vita al bambino che altrimenti sarebbe morto!" (spregiativo) persona inutilmente spavalda, senza necessità fare l'eroe (arte) protagonista di un'opera letteraria, teatrale o cinematografica

Sillabazione

e | rò | e

Pronuncia

IPA: /'re/

Etimologia / Derivazione

dal latino heros che deriva dal greco ( fonte Treccani); termine greco indicante l'uomo in quanto valoroso e forte, portatore dei princìpi antichi. derivante a sua volta dall'arcaico (veros) dove la prima consonante verrà successivamente aspirata mostrandoci la forma oggi più nota. Il termine corrispettivo in latino era vir avente lo stesso significato

Citazione

Sinonimi

( uso letterario ) ( mitologia ) semidio

semidio ( per estensione ) coraggioso, valoroso, prode, combattente

coraggioso, valoroso, prode, combattente campione, paladino; modello, esempio

(di opera) protagonista, personaggio principale

Contrari

(per estensione) vigliacco, vile

Parole derivate

eroico, eroina, supereroe

Termini correlati

campione, paladino, combattente, valoroso, protagonista, virtù, virtuale

Proverbi e modi di dire