Uno dei numerosi satelliti di Urano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno dei numerosi satelliti di Urano' è 'Ariel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIEL

Perché la soluzione è Ariel? Ariel è uno dei numerosi satelliti di Urano, caratterizzato da una superficie ricca di crateri e zone lisce, che suggeriscono attività geologica passata. La sua composizione è prevalentemente di ghiaccio e roccia, e la sua orbita è abbastanza vicina a quella della pianeta principale. La presenza di evidenze di geologia attiva indica che Ariel potrebbe aver subito processi di rinnovamento superficiale nel corso del tempo. La sua scoperta ha ampliato la conoscenza del sistema di satelliti di Urano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno dei numerosi satelliti di Urano". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Uno dei numerosi satelliti di Urano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ariel

La definizione "Uno dei numerosi satelliti di Urano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno dei numerosi satelliti di Urano" conferma che la soluzione 'Ariel' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ariel

A Ancona R Roma I Imola E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno dei numerosi satelliti di Urano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ariel' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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