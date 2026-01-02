Il pianeta con i satelliti Phobos e Deimos

SOLUZIONE: MARTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il pianeta con i satelliti Phobos e Deimos" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pianeta con i satelliti Phobos e Deimos". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Marte? Marte è il quarto pianeta del sistema solare, noto per i suoi due satelliti chiamati Phobos e Deimos. È spesso chiamato il pianeta rosso a causa della sua superficie ricca di ossido di ferro. La presenza di questi due satelliti lo rende unico tra i pianeti terrestri. La sua esplorazione ha suscitato grande interesse scientifico e ha alimentato sogni di colonizzazione umana.

La definizione "Il pianeta con i satelliti Phobos e Deimos" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pianeta con i satelliti Phobos e Deimos" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Marte:

M Milano A Ancona R Roma T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pianeta con i satelliti Phobos e Deimos" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

