Una tecnica odontoiatrica che simula le radici dei denti

Home / Soluzioni Cruciverba / Una tecnica odontoiatrica che simula le radici dei denti

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una tecnica odontoiatrica che simula le radici dei denti' è 'Implantologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPLANTOLOGIA

Perché la soluzione è Implantologia? L'implantologia è una procedura odontoiatrica che prevede l'inserimento di dispositivi artificiali nel osso jaw per sostituire le radici mancanti dei denti naturali. Questa tecnica permette di riabilitare la masticazione e migliorare l'estetica del sorriso, offrendo stabilità e durata nel tempo. Attraverso l'uso di impianti, il paziente può recuperare funzionalità e fiducia, garantendo un risultato naturale e duraturo nel rispetto della salute orale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una tecnica odontoiatrica che simula le radici dei denti" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una tecnica odontoiatrica che simula le radici dei denti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una tecnica odontoiatrica che simula le radici dei denti nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Implantologia

Per risolvere la definizione "Una tecnica odontoiatrica che simula le radici dei denti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una tecnica odontoiatrica che simula le radici dei denti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Implantologia:

I Imola M Milano P Padova L Livorno A Ancona N Napoli T Torino O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una tecnica odontoiatrica che simula le radici dei denti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Serrano le radici dei dentiCoprono le radici dei dentiL estremità delle radici dei dentiTecnica giapponese di massaggiUna moderna tecnica diagnostica